Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.





Saat 20.00 itibarıyla can kaybı 35 bin 418, yaralı sayısı 105 bin 505, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 13 bin 208 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.





Deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.









9 GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA ARTÇI DEPREM





AFAD’ın açıklamasına göre 195 bin 432 depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi. Depremin ilk gününden bu yana 3 bin 170 artçı sarsıntı yaşandı.









AFAD’dan yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 bin 724 deprem meydana geldiği kaydedildi.











