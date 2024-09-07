Kahramanmaraş için kritik açıklama: Daha büyük deprem olur mu?

Ersoy, daha büyük bir deprem olup olmayacağında dair "Büyük deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ancak tekrar aynı büyüklükte bir deprem olmaz. Daha küçük depremlerin olma ihtimali var ama daha büyük bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.





Şükrü Ersoy, "İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da "Farklı fay mekanizmasıyla çalışan bir bölge Marmara Bölgesi. Dolayısıyla İstanbul depremiyle alakası yok" diye yanıt verdi.





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 3.8 ve 5 büyüklüğündeki iki deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgede büyük endişe yaratan sarsıntılar hakkında deprem uzmanı Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında konuştu.Ersoy, "Diğer 10 il risk altında mı?" sorusuna da şöyle cevapladı:"6 şubattaki büyük ve 11 ili etkileyen depremin bir daha yaşanacağını düşünmüyorum. Dünya literatürüne geçmiş bir deprem. Öngörmek bile kolay değil. Bunun tekrarı ancak Marmara için söz konusu. Marmara'nın etrafında da 11 il var. Hem kuzey hem güney kolda tehlikeler var. Gemlik civarında bir de güney kol var. Marmara'daki deprem bütün Marmara'yı saran bir durum. O bakımdan hasarın büyük olması beklenir."