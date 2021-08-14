Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü





Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Maraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.





Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.





Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.





Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.





RUSYA: 8 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili açıklama geldi.





Açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.





BAKANLIKTAN AÇIKLAMA





Milli Savunma Bakanlığı, düşen söndürme uçağı hakkında açıklama yaptı.





Bakanlık açıklamasında, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

ÇAVUŞOĞLU: RUS HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın söndürme uçağının düşmesi hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "#Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak!" dedi.





Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçaktaki 8 personel yaşamını yitirdi.