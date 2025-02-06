Kahramanmaraş ve Hatay'da yeni hayat: Toz, inşaat, mücadele

'Hedeflerimiz yok, bizimki günü kurtarmak'









Depremden en çok etkilenen bölgelerden Hayrullah Mahallesi'nde şimdi iki binden fazla konut ve işyeri inşa ediliyor.





Çevresindeki yapıların aksine depremi hasar almadan atlatan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da bu bölgede yer alıyordu.

'Küçük çocuklarımız tozdan dışarı çıkamıyor'









Hatay'da şimdiye dek yeniden inşa edilen 40 binden fazla konut, sahiplerine teslim edildi.