Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem /06 Şubat 2023 06:05

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin birçok kentinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Gaziantep Şehitkamil olarak açıklarken, AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak duyurdu.

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Gaziantep, Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de saat 04.26'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Depremin merkez üssü Kandilli Rasathanesi tarafından Gaziantep olarak açıklandı. 5 kilometre derinlikte olan depremin büyüklüğü ise 7.5 olarak açıklandı. 

Deprem sonrası gelen ilk bilgilere göre Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep ve Hatay'da yıkılan evler olduğu bilgileri geliyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da bir bina çöktü. 

ARTÇI DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi saat 04.36 ve 04.58'da Gaziantep Islahiye'de 5,6 ve 5,2 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu. 

Öte yandan AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.” açıklamasında bulundu. 

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