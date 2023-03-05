Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, kent merkezinde birçok binanın yanı sıra pek çok bina hasar gördü.

Depremin en çok kayıp yaşandığı illerden biri olan Kahramanmaraş'ta "Ağır hasarlı" olduğu tespit edilen binaların "Kontrollü yıkım" çalışmaları sürüyor. Ekipler, artçı sarsıntı ya da yaşanabilecek yeni depremlerde yıkılma tehlikesi bulunan hasarlı binaların yıkım işlemleri gerçekleştirildiği sırada bir binanın yıkılma anları ise tartışma konusu oldu.





Yol kenarındaki bulunan binanın "Kontrollü yıkımı" gerçekleştirildiği sırada alınmayan önlem sonucu çevredeki insanların ve arabaların üzerine toz bulutu çöktü. Kepçe operatörünün küçük bir dokunuşuyla bina saniyeler içerisinde tuzla buz olurken, arabaların çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlar cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi.