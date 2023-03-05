Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı /05 Mart 2023 21:50

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, kent merkezinde birçok binanın yanı sıra pek çok bina hasar gördü.
Depremin en çok kayıp yaşandığı illerden biri olan Kahramanmaraş'ta "Ağır hasarlı" olduğu tespit edilen binaların "Kontrollü yıkım" çalışmaları sürüyor. Ekipler, artçı sarsıntı ya da yaşanabilecek yeni depremlerde yıkılma tehlikesi bulunan hasarlı binaların yıkım işlemleri gerçekleştirildiği sırada bir binanın yıkılma anları ise tartışma konusu oldu. 

Yol kenarındaki bulunan binanın "Kontrollü yıkımı" gerçekleştirildiği sırada alınmayan önlem sonucu çevredeki insanların ve arabaların üzerine toz bulutu çöktü. Kepçe operatörünün küçük bir dokunuşuyla bina saniyeler içerisinde tuzla buz olurken, arabaların çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlar cep telefonu kamerasından saniye saniye kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı Sonraki Haber >>

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:13:43