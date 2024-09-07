Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Depreme ilişkin AFAD’dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.