Samanyolu Haber /Gündem / ‘Kahtalı Mıçe’ dualarla son yolculuğuna uğurlandı /16 Şubat 2025 14:39

‘Kahtalı Mıçe’ dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ‘Kahtalı Mıçe’ olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mustafa Kahtalı’nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman’a getirildi.

Kahtalı’nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta’ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AKP Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe’nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi’ne götürüldü. Kahtalı’nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı’na dualarla toprağa verildi.
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