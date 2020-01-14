Samanyolu Haber /Sağlık / 'Kahvaltı' efsanesi reklam aldatmacası! /14 Ocak 2020 11:34

'Kahvaltı' efsanesi reklam aldatmacası!

Dr. Mehmet Öz kahvaltının gereksiz bir öğün olduğunu düşündüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve öğün olarak atlanması gerektiğini söyledi. 

Öz, kahvaltının 'günün en önemli öğünü' olduğuna dair ısrarları ise "dayatma ve tamamen reklam aldatmacası" diye niteledi. 

"İLK İŞİMİZ KAHVALTIYI YASAKLAMAK OLMALI"

TMC dergisine mülakat veren Dr. Öz, “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası." ifadelerini kullandı.

Öz şunları söyledi: "Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu.” 

Öz'e göre yapılması gereken kahvaltı yapmayı bırakmak ve günün ilk öğününü gerçekten acıkınca yemek. 

İNSANLAR AÇ OLMASA BİLE KAHVALTI YAPIYOR

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile "kahvaltı yapmak'" olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü "brunch" yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kahvaltı' efsanesi reklam aldatmacası! Sonraki Haber >>

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:40