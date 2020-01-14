'Kahvaltı' efsanesi reklam aldatmacası!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve öğün olarak atlanması gerektiğini söyledi.





Öz, kahvaltının 'günün en önemli öğünü' olduğuna dair ısrarları ise "dayatma ve tamamen reklam aldatmacası" diye niteledi.







"İLK İŞİMİZ KAHVALTIYI YASAKLAMAK OLMALI"





TMC dergisine mülakat veren Dr. Öz, “Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası." ifadelerini kullandı.





Öz şunları söyledi: "Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu.”





Öz'e göre yapılması gereken kahvaltı yapmayı bırakmak ve günün ilk öğününü gerçekten acıkınca yemek.





İNSANLAR AÇ OLMASA BİLE KAHVALTI YAPIYOR





Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile "kahvaltı yapmak'" olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü "brunch" yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söyledi.