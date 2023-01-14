Kahvaltıda yumurtayı sakın böyle yemeyin! Kalp krizi nedeni...

Uzmanlar kahvaltı öğününün atlanmamasını ve kahvaltıda sağlıklı beslenmeniz gerektiğini belirtiyor. Ancak oldukça faydalı olmasıyla bilinen yumurtayı yanlış şekilde tüketmek çok tehlikeli hastalıklara neden olabiliyor.





Yumurta çok uzun süre tok kalmamızı sağlayan ve kemik gelişimimizde önemli rol oynayan besinler arasında bulunuyor. Uzmanlar her gün yumurtayemeniz gerektiğini savunuyor. Özellikle çocukların ve sporcuların beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yumurtanın yanlış tüketilmesi kanser gibi hastalıkların riskini artırıyor.





Yumurtayı sade tüketmektense farklı tatlarla lezzetlendirmeyi tercih ediyoruz. Yumurta başlı başına sağlığın koruyucusu olsa da içerisine eklenen sosis, hindi füme ve pastırma gibi doymuş yağ içeren besinler, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.





Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine pastırma ve sosis gibi et çeşitlerini eklemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza sebep olabilir. Günlük alınması gereken sodyum miktarının 2.3000 miligram olduğunu göz önünde bulundurursak 115 miligramlık 1 dilim pastırma günlük alınması gereken değerin %5'ine denk gelmektedir. Aynı şekilde 790 miligram sodyum içeren bir tabak sosis de günlük alınması gereken değerin %34'üne denk geliyor.



