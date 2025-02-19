Kahve fiyatları neden artıyor? Sorumlusu kim?





Christian Aid'in 2023 raporuna göre küresel ısınma, dünya genelinde kahve bağımlılığını azaltmak zorunda bırakacak. Fiyatların yanı sıra, tat ve bulunabilirlik de etkilenecek ve tüm bunlar, Avrupa'daki kahve dükkanları gibi ilgili işletmeler için zincirleme etkiler yaratacak. Brezilya, Etiyopya ve Vietnam gibi ülkelerde geçimlerini kahveden sağlayan çiftçiler için de potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar söz konusu. Christian Aid'in CEO'su Patrick Watt, "Küçük ölçekli kahve çiftçileri, küresel ısınma sorununa çok az katkıda bulunmalarına rağmen iklim krizinin ön cephesindeler," diyor.

Bilim insanları, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu doğruladı ve bu eğilim 2025'in ilk aylarında da devam edecek gibi görünüyor. Uzmanlar, küresel sıcaklıklar arttıkça aşırı ve öngörülemez hava olaylarının şiddetinin ve sıklığının artmaya devam edeceğini belirtiyor. Danışmanlık firması Inverto'nun tedarik zinciri analistlerinden alınan veriler, aşırı hava koşullarındaki artış eğiliminin mahsulleri vurmaya devam etmesi nedeniyle gıda fiyatlarının bu yıl da dalgalı seyretmesinin beklendiğini gösteriyor.Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, hastalıklar, kuraklıklar ve toprak kaymaları tarım arazilerini riske atıyor. Malawi'deki Mzuzu Kahve Kooperatifi'nin CEO'su Mackson Ng'ambi, "Deneyimlerimiz, erken mevsim yağmurlarının zayıf olduğu veya hiç olmadığı bir yılda, kahve çiçeklenmesinin de büyük ölçüde zayıf olduğu yönünde," diyor. "Bu artık sık sık tekrarlanan bir durum."Aşırı hava koşulları ve doğal afetlerin daha sık görülmeye başlamasıyla birlikte, kahve yetiştiricileri ve diğer çiftçiler giderek daha savunmasız hale geliyor. Örneğin geçen yıl Doğu Asya'daki aşırı sıcaklar Japonya'da pirinç ve Çin'de sebze fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum özellikle çiftçilerin ürettikleri ürün karşılığında genellikle yetersiz ücret aldığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha şiddetli hissedildiği gelişmekte olan ülkeler için geçerli. Christian Aid'in Etiyopya ülke müdürü Yitna Tekaligne, "İklim değişikliğinin kahve üretimi üzerindeki etkisi, yüksek seviyelerdeki kahve yaprağı pası da dahil olmak üzere açıkça görülüyor," diyor.Christian Aid, bu koşulların kahve yetiştirmeye uygun arazi miktarını yüzde 54,5 oranında azaltacağını hesapladı. Bu durum, küresel sıcaklık artışı, Paris Anlaşması'nın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 ila 2 santigrat derece üzerine çıkmama hedefi dahilinde tutulsa bile gerçekleşecek gibi görünüyor. İngiltere'nin kahve ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Brezilya ve Vietnam, iklim krizinin en büyük etkilerine maruz kalıyor.Kahve üretiminin kendisi de krize katkıda bulunuyor. University College London'daki (UCL) araştırmacılara göre tek bir kilogram kahve yetiştirmek 15,33 kg karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonu üretebiliyor. Kahvenin yetiştirilme, taşınma ve tüketilme şeklinin değiştirilmesi bu ayak izini önemli ölçüde azaltabilir. İşletmeler de artan dalgalanmalar karşısında ürünlerini nasıl tedarik ettiklerini uyarlamak zorunda kalabilir. Inverto'nun müdürü Katharina Erfort, "Gıda üreticileri ve perakendeciler, mahsul kıtlığından etkilenen herhangi bir bölgeye aşırı bağımlılığı azaltmak için tedarik zincirlerini ve kaynak bulma stratejilerini çeşitlendirmeli," diyor.Artan sıcaklıkların bir fincan kahvenin fiyatını şimdiden etkilediğini belirten Mackson, bu maliyetin tüketicilere yansıtılması gerektiğini savunuyor. "Küresel kahve fiyatlandırması, çiftçilerin bir kahve tarlasını korumak için daha fazla çaba sarf ettiğini ve dolayısıyla üretim maliyetinin arttığını dikkate almalı," diyen Mackson, şunu da sözlerine ekledi: "Eğer bu kabul edilmez ve kahve fiyatlarına yansıtılmazsa, ne yazık ki çoğu yetiştirici kahve tarımını terk edecek." Daha fazla çiftçi sektörü terk ettikçe, fiyatların daha da artması muhtemeldir.Christian Aid'in hesaplamalarına göre, sadece İngiltere'de her gün 98 milyon fincan kahve içiliyor: bu da dokuz olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetiyor. British Coffee Association'ın 2017 rakamlarına göre kahve endüstrisi, İngiltere'de 210.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.Christian Aid raporda, İngiltere hükümetine iklim finansmanını artırma ve gelişmekte olan ülkelere yönelik "haksız" tarihi borçları iptal etme çağrısında bulundu. Patrick, "Sorunun temel nedenleriyle mücadele etmek için İngiltere ve diğer zengin ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve yoksul ülkelerdeki çiftçilerin iklime dayanıklı ürünler yetiştirmeleri ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeleri için fon desteği sağlamaları gerekiyor," dedi.Rapor için yaptırılan bir anket, İngiltere'deki yetişkinlerin neredeyse yüzde 70'inin, iklim krizinin ülkenin gıda tedarik zinciri üzerindeki etkisini azaltmak için hükümetin daha fazlasını yapması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere Ulusal Hazırlık Komisyonu (NPC), ülkenin şu anda gıda tedarikinin karşı karşıya olduğu risklerin boyutuna hazırlıklı olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Aşırı hava koşulları da bu artan baskılardan biri.Mackson, "Şu anda mevcut olmayan düşük faizli finansmana erişim gibi küçük ölçekli kahve yetiştiricilerine fayda sağlayacak doğrudan finansmana da ihtiyaç var," diye konuştu. "Eğer hiçbir şey yapılmazsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde kahveyi unutmamız gerekecek.