Samanyolu Haber /Gündem / Kahve fiyatlarına dev zam yolda /15 Kasım 2021 15:46

Kahve fiyatlarına dev zam yolda

Brezilya ve Kolombiya'da çevresel problemlerden dolayı istenen seviyede kahve üretimi olmayınca kahve fiyatları arttı. Brezilya'da don olaylarından dolayı kahve üretimine zarar verirken, Kolombiya'da aşırı yağmurdan dolayı kahve üretimi düştü.

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Kahve ithalatçıları, fiyatların; Brezilya’daki don olayından sonra arttığına dikkat çekiyor. Kayseri Cumhuriyet Mahallesi’nde 60 yıldır kendi yöntemleri ile kavurduğu kahveleri satan kahveciler fiyatların artacağına vurgu yapıyor.

Kahve satıcısı Mehmet Tohumcu, “Kahve yine aynı ama fiyatlar artıyor sürekli. Artışının sebebi de bu sene Brezilya’da ağaçlar soğuk almış, mahsul yok. Fiyatlar bir anda yükseldi. Yani bir daha zam gelebilir. Kahvenin kilosu 80 liraydı 100 lira oldu, 20-30 lira daha zam gelebilir" dedi. 

Satışlarda henüz bir değişim olmadığını belirten Tohumcu, zam geleceği için vatandaşın daha fazla aldığını belirtti.

Kahve satıcısı İlhan Billur ise 60 yıldır bu işi yaptığını ilk defa böyle bir krizle karşılaştığını söyledi. Billur, şöyle konuştu:

“Brezilya kahveyi sanayileştirmiş. Dünyaya tamamen Brezilya hükmediyor. Brezilya yükleme yapmıyor, kahvenin yükselmesinin sebebi bu. Yani soğuk aldığından dolayı. Ama önümüzdeki eylül-ekim döneminde eğer mahsul çok olursa bu fiyat düşer. Daha önce 2 bin 300 - 2 bin 500 dolara aldığımız kahveyi şu anda 6 bin dolara alıyoruz. Hem de kahve bulamıyoruz. İthalatçı önceden bize yalvarırdı kahveyi bizden al diye; şimdi biz ona yalvarıyoruz bir konteyneri bize ver diye."
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