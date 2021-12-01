Kahve fiyatlarına yüzde 300 zam!

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi Güney Amerika ülkelerinde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları, kahve fiyatlarını kötü etkiledi. Pandemide navlun maliyetleri ve nakliye konteyneri kıtlığının küresel tedarik zincirlerini sarsması da, kahve fiyatlarını artıran bir başka etken olarak görülüyor. Döviz kurlarının da yükselmesi, kahve ithalatında yaşanan sıkıntıya adeta tuz biber olurken, sene başında kilogramı 30 TL’den satılan kahve, 150 TL’yi gördü. Eskişehir’deki kahve satıcıları, kilogram fiyatının 200 TL’ye çıkabileceğini söyledi.









FİYATLAR DAHA DA ARTACAK





Eskişehir’de baharatçılık yapan Koray Özkılıç, kahve fiyatlarının artmasına neden olan etkenleri anlattı. Kahve fiyatlarının daha da artacağını tahmin eden Özkılıç, “Kahve fiyatları, ne dolar ne euro, ne de altın, misliyle hepsini geçti. Bunun sebebi de küresel çapta üretim azlığı ve ağaçların don görmesi. Pandemi bunun üzerine tuz, biber ekti. Çünkü koronavirüsten dolayı kahve çekirdeklerini toplayacak insanlar azaldı. Hepsi üst üste binince fiyatlar otomatikman tırmanışa geçti. Bunların da yanında piyasadaki istikrarsızlıktan kaynaklanan navlun fiyatları arttı. Önceden bir konteyner ürün yurt dışından istenilen bir ülkeye 3-5 bin dolar arasında taşınırken, şu an bunun fiyatı 20 bin dolara kadar çıkmaya başladı. En alt kademeden en üst kademeye kadar dört tane hiç beklemediğimiz olay meydana gelince fiyatlar uçtu. Yılbaşında kahve fiyatı 30 lirayken şu an 150 liraya kadar dayandı. Daha da yükseleceği söyleniyor. Çünkü üretim dünya çapında az olunca fiyatlar otomatik olarak etkilendi” diye konuştu.



