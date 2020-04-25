Kahve kıtlığı başladı

İngiltere'nin Vietnam, Endonezya ve Etiyopya'dan kahve çekirdekleri ithal etmeye çalıştığı, ancak söz konusu ülkelerden "iş gücü sıkıntısı" sebebiyle kahve tedarik edemediği kaydedild.





Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında olan ve kahve tiryakiliği ile bilinen İngiltere, Kolombiya'dan kahve talep etti.





KAHVE STOKLARI TÜKENDİ





Salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağıyla üretimin durma noktasına geldiği Kolombiya'nın Kahve Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı, Güney Amerika'da yetişen arabica çekirdeklerinde 'bir kıtlık' olduğunu söyledi.





İngiltere'nin de bu kıtlıktan payını alacağını belirten başkan, Koronavirüs kısıtlaması öncesi insanların kahve alımına yönelmesiyle stokların eridiğine dikkat çekerek, "Bir tedarikçi bu yıl 800 bin poşet kahve çekirdeği sattı. Geçen yıl aynı zamanda bu rakam 360 bindi." dedi.





“ARABİCA ÇEKİRDEKLERİNDE 'BİR KITLIK' VAR”





Asya'nın bazı kesimlerinde kısıtlamaların kaldırılması hayatın normale dönmeye başlamasıyla tedarikçiler talep artışı görürken üretime de daha fazla yük bindiriyor.





Kolombiya Kahve Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı, Güney Amerika'da yetişen arabica çekirdeklerinde 'bir kıtlık' olduğunu söyledi.





Ayrıca, İngiltere'nin Vietnam, Endonezya ve Etiyopya'dan kahve çekirdekleri ithal ettiği ancak az miktarda olduğu belirtildi.