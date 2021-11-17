Samanyolu Haber /Gündem / Kahve tiryakilerine kötü haber /17 Kasım 2021 16:30

Kahve tiryakilerine kötü haber

Kahve fiyatları, küresel tedarikte darboğaz yaşanabileceğine dair endişelerle 10 yılın zirvesine tırmanarak kilogram başına 5,07 dolara yükseldi. Arabica vadeli kontratları, Brezilya’daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseldi.

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Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

Sucden Financial Araştırma Müdürü Geordie Wilkes, “Piyasalar şu an için sıkışmış durumda ve kahve üreticileri tedarikin güvenliğini sağlamak konusunda geride kalmış durumdalar” dedi.

Brezilya’da gübre fiyatlarının ciddi derecede yükseldiğini ve çiftçilerin bir anda daha fazla kahve üretmekte zorlandığını belirten Wilkes, “Gelecek sene Arabica üretimi daha iyi olsa bile en fazla dengelenmiş bir piyasayla karşı karşıya kalırız” diye ekledi.

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