Kahveci misiniz Colacı mı? Aman dikkat, ikisi de felç bırakabilir!

İrlanda Galway Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan bir araştırma, aşırı miktarda kahve, gazlı içecek ve meyve suyu tüketiminin felç riskini artırabileceğini ortaya koydu. Günde dört fincandan fazla kahve içmek ya da iki veya daha fazla gazlı içecek tüketmek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Araştırmacılar, bu içeceklerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.







KAHVE FELÇ RİSKİ

Araştırmaya göre, kahve tüketimi belirli bir miktarın üzerine çıktığında felç riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Günde dört fincandan fazla kahve içmek, %30'un üzerinde bir felç riskine yol açabiliyor. Ancak günde üç fincanın altındaki tüketim, bu riski azaltıyor. Bilim insanları, kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.





GAZLI İÇECEKLERİN ZARARLARI



Cumhuriyet'te yer alan habere göre araştırmada, özellikle gazlı içeceklerin ciddi riskler doğurduğu vurgulandı. Günde iki veya daha fazla gazlı içecek içenlerde felç riski %22 oranında artarken, bu içeceklerin şekerli ya da yapay tatlandırıcılı olup olmaması fark etmiyor. Araştırmacılar, gazlı içeceklerin tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.





MEYVE SULARININ ETKİSİ



Taze sıkılmış meyve suları sağlık açısından faydalı olabilirken, şeker eklenmiş ve katkı maddesi içeren meyve suları felç riskini artırıyor. Özellikle iki veya daha fazla meyve suyu tüketen kadınlarda, beyin kanaması riski üç katına çıkıyor.





ÇAY VE SAĞLIĞA FAYDALARI

Çalışma, kahve ve gazlı içeceklerin aksine çayın faydalarını da ortaya koyuyor. Günde üç ila dört fincan siyah ya da yeşil çay içmek, felç riskini %20 oranında azaltabiliyor. Ancak, sütle karıştırılan çayın bu faydalarının engellendiği belirtiliyor.