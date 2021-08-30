Samanyolu Haber /Gündem / Kahvenin bir faydası daha! Bir fincan kahve kalp krizini önler /30 Ağustos 2021 14:29

Kahvenin bir faydası daha! Bir fincan kahve kalp krizini önler

Macaristan Budapeşte'de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaklaşık 500 bin İngiliz üzerinde kahvenin faydaları üzerinde yeni bir araştırma yayımladı. Günde yarım fincan ila 3 fincan arası kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre felç geçirme olasılıklarının yüzde 21 daha az olduğu bildirildi. Her gün bir fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre sağlıklarının daha iyi olduğu belirtilen çalışmada, kahvenin kalp krizinden ölme olasılıklarını da yüzde 17 azalttığı görüldü.

SHABER3.COM

Macaristan Budapeşte'de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaklaşık 500 bin İngiliz üzerinde kahvenin faydaları üzerinde yeni bir araştırma yayımladı. Günde yarım fincan ila 3 fincan arası kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre felç geçirme olasılıklarının yüzde 21 daha az olduğu bildirildi. Her gün bir fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre sağlıklarının daha iyi olduğu belirtilen çalışmada, kahvenin kalp krizinden ölme olasılıklarını da yüzde 17 azalttığı görüldü.

HAVAMIZ BOZULUYOR
İngiltere Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, Londra'da 13 bin kişinin verilerini inceledi. Havadaki nitrojendioksit seviyesindeki en ufak artış bile insanların ruhsal tedavi ihtiyacını yüzde 32 artırdığı tespit edildi. Gelişmiş ülkelerdeki pek çok büyük şehir için geçerli olan bu bulgular, hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca insanın sağlığı için önemini hatırlattı.

SIRRI KÖRİDE SAKLI
Baharatların karışımı olan köri, daha çok et yemeklerine lezzet katmak için kullanılıyor. İltihapları önlüyor. Kalp sağlığını koruyor. Kansere karşı kalkan oluyor. Kan şekerini düşürmeye yardım ediyor.

GENİZ ETİ KONUŞMA BOZUKLUĞU YAPIYOR
Geniz eti büyümesi, özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. İhmale gelmiyor. Prof. Dr. Elif Aksoy, burnumuzun arkasında yer alan boşlukta bulunan geniz etinin vücuda girebilecek zararlı madde, bakteri ve virüs türü mikroorganizmaları yok ettiğini belirtiyor. Çocuklarda geniz eti büyümesi genellikle terleme, huzursuz uyuma, sık uyanma, salya akması, nefessiz kalıp uyanma, yani uyku apnesi ve konuşma bozukluğuna yol açıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kahvenin bir faydası daha! Bir fincan kahve kalp krizini önler Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:38