Kaiserslautern ortak değerlerde bir araya geldi

İftar programına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden FASD-Beraterin Claudia Kettering, ‘’Davet için çok teşekkür ediyorum. İmpuls ile yıllardır ortak programlar organize etmenin mutluğunu yaşıyoruz. Ancak bu sene ilk defa katılabildiğim iftar programında olmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece yemeklerden değil bu akşamın atmosferinden de çok büyük bir lezzet aldık.’’ dedi.







Geçtiğimiz günlerde Mannheim’da gerçekleşen arabalı saldırgan olayına değinen Kettering, ‘’Oradaki taksi şoförünün müdahalesi çok büyük bir kahramanlıktı… Ama günlük hayatta da küçük kahramanlar çok şeyler başarabilir mesela böyle bir akşamı organize etmek gibi… Birlikte yaşamak için diyaloğa bugün çok daha fazla ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.













Gecede İmpus Derneği adına yapılan açıklamada, ‘’Her yıl iftar buluşmalarına bir tema belirliyoruz ve bu çerçevede farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yılki temamız "Ortak Değerlerimiz" oldu. Günümüzde iletişim ve ulaşım ne kadar hızlanmış olsa da, maalesef insanlar birbirinden uzaklaşmakta ve yabancılaşmaktadır. ?İnsanlık kalesi her geçen gün biraz daha yıpranmakta, insani değerler zayıflamaktadır. Biz, bu tür birlikteliklerle yıpranan bu kaleyi sevgi ve hoşgörü ile yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. İnsanların birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmasını sağlamak, kültürel çeşitliliği kutlamak ve toplumun daha birleşik, daha güçlü bir hale gelmesine katkı sunmak adına bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler, aramızdaki bağı güçlendirirken, aynı zamanda farklı kültürleri ve gelenekleri tanıma fırsatı da sunmaktadır. Bu sayede toplumda hoşgörü, anlayış ve dayanışma kültürünü pekiştiriyoruz. Umuyorum ki birlikte geçirdiğimiz bu güzel akşam, daha fazla anlayış ve sevgiyle dolu bir geleceğe adım atmamıza vesile olur. Hepinize afiyet olsun, sevgiyle kalın!’’ denildi.













Gecede konuşan ilahiyatçı Eset Mavinehir, ‘’Tüm insanlığı devasa bir aile olarak görebiliriz. Bu bağlamda sevgi, varlığın özüdür. Biz Müslümanlar, Yüce Allah’ın kendi zatına olan sevgisinden dolayı varlığı yarattığına inanırız ve insan, yaratılışın özü kabul edilir. Evet, nasıl ki varlığın ve yaratılışın özü sevgi ise, sevgi insan için de hayati bir unsurdur. İnsan sevgiyle yaşar, sevgiyle mutlu olur ve çevresini sevgiyle mutlu eder. İnsanlar arasındaki en güçlü bağ sevgidir. Ayeti kerimede belirtildiği gibi, Ey insanlar! Biz, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışıp kaynaşmanız için sizi milletler ve kabileler hâline getirdik. Şüphesiz, Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı en takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Yüce Allah insanları farklı yarattı; farklı kültürler, farklı görünüşler, farklı diller verdi. Başka bir ayette ise tüm bu farklılıkların Allah’ın birer işareti olduğu belirtilir. Hele ki insan, yaratılışın özü kabul edilirse, her insan sevilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Arap’ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. İnsan bilmediğinin düşmanıdır, denir; işte diyalog, kültürler ve inançlar arasında köprüler kurmaya hizmet eder. İnsanlar, birbirlerinin kültürünü ve inancını tanımak ve öğrenmek için bir araya gelmelidir. Bu zenginlik, önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.’’ ifadelerini kullandı.





İftar programı sonrasında geceye katılan Emniyet Müdürü, milletvekili ve diğer Alman dernek yetkililerine İmpuls Derneği adına çiçek takdim edildi.