Kalbe en iyi gelen besin ceviz

La Vanguardia gazetesine konuşan Ferre, cevizin eşi benzeri olmayan bir besin profiline sahip olduğunu belirterek, “Ceviz, diğer kuru yemişlere göre biraz farklı bir bileşime sahip, çünkü daha fazla alfa linolenik asit içeriyor” diyerek alfa linolenik asidin, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinden olduğuna dikkat çekti.







Harvard’lı doktor cevizin ayrıca vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin olduğunun altını çizdi.





Düzenli kuru yemiş tüketiminin kalp damar hastalıklarının gelişimini önlediğini anlatan Ferre, bu gıdanın ayrıca lipit profilini iyileştirdiğini ve iltihabı azaltma etkisine sahip olduğunu kaydetti.