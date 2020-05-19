Samanyolu Haber /Sağlık / Kalbe en iyi gelen besin ceviz /19 Mayıs 2020 11:23

Kalbe en iyi gelen besin ceviz

Harvard Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Marta Guasch Ferre, kalbe en faydalı bitkisel ürünün ceviz olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

La Vanguardia gazetesine konuşan Ferre, cevizin eşi benzeri olmayan bir besin profiline sahip olduğunu belirterek, “Ceviz, diğer kuru yemişlere göre biraz farklı bir bileşime sahip, çünkü daha fazla alfa linolenik asit içeriyor” diyerek alfa linolenik asidin, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinden olduğuna dikkat çekti.

Harvard’lı doktor cevizin ayrıca vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin olduğunun altını çizdi.

Düzenli kuru yemiş tüketiminin kalp damar hastalıklarının gelişimini önlediğini anlatan Ferre, bu gıdanın ayrıca lipit profilini iyileştirdiğini ve iltihabı azaltma etkisine sahip olduğunu kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalbe en iyi gelen besin ceviz Sonraki Haber >>

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:55