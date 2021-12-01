Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Serbest, aldığı yumruk darbesiyle bayılırken, kısa sürede polis ekiplerince yakalanan saldırgan ise tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.





Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Tuğba Serbest, işe gittiği sırada, Suriye uyruklu İbrahim Talep'in saldırısına uğradı. Serbest'e yumruk atan saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, kadın ise aldığı darbe sonucu savrularak düştü.Bayılan Serbest'e yardıma koşan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İbrahim Talep'i takip eden bir vatandaş ise polis ekiplerine yerini bildirip, saldırganın yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürülürken, talihsiz kadın ise kaldırıldığı Alsancak Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim Talep'ten şikayetçi oldu. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Talep, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklandı.Öte yandan, Tuğba Serbest'in uğradığı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; İbrahim Talep'in, kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba Serbest'e bir anda yumruk attığı, talihsiz kadının aldığı darbe sonucu savrularak düştüğü ve saldırganın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.