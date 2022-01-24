Samanyolu Haber /Spor / Kalecilerin ikisi de pozitik çıkınca kaleye bakın kim geçti /24 Ocak 2022 22:36

Kalecilerin ikisi de pozitik çıkınca kaleye bakın kim geçti

Afrika Kupası'nda mücadele eden Komor Adaları'nda kalecilerden birinin sakat olması, ikisinin de koronavirüse yakalanması sonrasında takımın sol beki Chaker Alhadhur kaleye geçti.

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Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan ülkelerden Komorlar, üst üste gelen sakatlıklar ve COVID-19'a yakalanan oyuncular sebebi ile kadro krizi yaşıyor.

Son 16 turu maçında ev sahibi Kamerun ile karşılaşacak olan ekipte 12 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar arasında teknik direktör Amir Abdou da bulunurken, rotasyondaki iki kaleci Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada da virüse yakalanlar arasında.

Takımın birinci kalecisi Salim Ben Boina da Gana maçında Andre Ayew'in sert müdahalesi sonrasında geçirdiği sakatlığı sebebi ile sahalardan uzakken, COVID-19 vakaları sonrasında takımda sağlam kaleci kalmadı.

SOL BEK KALEYE GEÇTİ

Turnuva kuralları gereği kaleci olsun ya da olmasın 11 uygun futbolcusu olan takım maçlara çıkmak zorunda. Hal böyle olunca Komorlar, Kamerun karşısında kalede sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'a görev verdi.  

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