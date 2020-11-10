Kalemi satan insandan gazeteci olur mu?

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devleti arpalığa dönüştürdüğünü söyledi.





"Rüşvet alanları büyükelçi atayan yine Erdoğan'dır." diyen Kılıçdaroğlu, "Hakaret, neresi hakaret. 'Rüşvet aldın' diyorum korkudan dava bile açamıyor. Ancak mahkeme kararıyla bunları yayımlamak yasak." dedi.







Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ı en çok kendisinin eleştirdiğini belirten CHP lideri, "İkazlara rağmen 'Biz bildiğimizi okuruz' dediler. Sonra ekonomik buhranın içinde bulduk kendimizi. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç. Yüz binler çöp konteynerlerinden beslenmeye başladılar. Şimdi eleştiriyi yaparken devletin en olduğunu da bilmek gerekiyor. Tek adam rejimi benim dışında kimse bir şey söyleyemez demektir. Bugün geldiğimiz nokta da budur." dedi.







"Damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun bir sessizlik." diyen Kılıçdaroğlu, "AKP grubuna bakıyorsunuz ora da sessiz. Ona şartsız destek veren MHP'nin genel başkanında da büyük bir sessizlik. Ne oluyor?" sorusunu yöneltti.

VEZİRİ VEREREK ŞAHI KURTARMAZSINIZ

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Hazine'den sorumlu bir kişi ben istifa ettim diyor. Medyaya bakıyorsunuz. Sosyal medyada yaptığı istifa açıklamasının üzerinden 27 saat geçmesine rağmen 70-80'inden sadece 5'i veriyor. Şu medyanın geldiği hâle bakar mısınız! Gerçek anlamda havuz medyası olduğunu ispatladı."

"Kayınpeder-damat ülkeyi yönetiyorlar." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Aralarında bir kavga çıkmış herkes diken üstünde. Havuz medyası tek kelime edemiyor. Kalemini satan insandan gazeteci olur mu! Bunlardan gazeteci olmaz!" dedi.





Kılıçdaroğlu, "Asıl sorumlu bu işin tepesinde olan insandır. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Onu geçen gün ifade ettim. Veziri verip şahı kurtaramazsınız." diye konuştu.