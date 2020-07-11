Kaliforniya eyaleti Trump'a dava açtı

ABD’de Kaliforniya eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, Donald Trump yönetiminin, sonbahardaki yeni eğitim döneminde online sisteme geçiş yapacak üniversitelerde uygulanması planlanan yabancı öğrencilere yönelik kararının iptali için dava açtı. Hükümetin, yüz yüze eğitime geçilmesi için baskı uyguladığını söyleyen Becerra, “Şu anda böyle bir politikayı uygulamak için en kötü zaman” ifadelerini kullandı.







‘EĞİTİM İLE SAĞLIK ARASINDA SEÇİM YAPMAYA ZORLUYOR’





185 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Kaliforniya eyaletinde, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi tarafından Başsavcı Beccera, Trump hükümetine dava açtı. “Yönetim, öğrencileri yasa dışı bir şekilde eğitim ve sağlık arasında seçim yapmaya zorluyor” diyen Beccera, bu kararın ‘acımasız’ olduğunu dile getirdi.





‘YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN BASKI UYGULANIYOR’





Politikadaki değişikliğin ‘tamamen yasa dışı’ olduğunu dile getiren başsavcı, ICE’nin İdari Usul Kanunu’nun ihlal ettiğini söyledi. Beccera, “Hükümetin, salgının ortasında yüze eğitime geçilmesi için baskı uygulamaya yönelik girişimi saçma ve keyfidir” ifadelerini kullandı.





Daha önce Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından da Trump hükümetine benzer bir dava açılmıştı. Hükümetin, yüz yüze eğitime geçilmesi için baskı uyguladığını dile getiren Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, kararın ‘pervasız’ olduğunu aktardı. Bacow, “Öğrencilerin ve eğitmenlerin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kaygılar göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?





ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), önümüzdeki eğitim döneminde online sisteme geçecek olan üniversitelere kabul edilen öğrencilere vize verilmeyeceğini açıklamıştı. Hali hazırda ABD’de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada, öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullardan başka bir okula transfer olması gerektiği belirtildi. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencilerin ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde sınır dışı edileceği aktarıldı.