Samanyolu Haber /Dünya / Kaliforniya Valisi'nden virüs açıklaması: Aşı bulunana kadar eskiye dönmek zor /19 Nisan 2020 23:46

Kaliforniya Valisi'nden virüs açıklaması: Aşı bulunana kadar eskiye dönmek zor

Koronavirüs nedeniyle dünyada en çok ölüm vak'asının yaşandığı ülke olan ABD'nin Kaliforniye Valisi Gavin Newsom'un, virüsün aşısı bulunana kadar eski yaşam tarzına dönmenin zor olduğunu ifade ettiği belirtildi.

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Kovid-19 salgınına en hızlı tepki veren vali olan Gavin Newsom, eskiye dönmenin zor olacağını söyledi.

40 milyonluk nüfusu ve 3 trilyon dolar civarındaki GSYH’si le dünyadaki birçok devletten daha büyük olan Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Newsom, Ellen DeGeneres Show’da yeniden normale dönmenin uzak göründüğünü “yeni bir normal”e hazırlanmanın daha mantıklı olacağını söyledi.

NE KADAR HIZLI O KADAR İYİ

Evde kalma çağrılarını ve sosyal mesafe uygulamasını eyalet çapında teşvik eden ilk valilerden olan Newsom, bazı kişilerin kendilerini o dönemde “çok erken” diye eleştirdiğini söyledi. Vali Newsom, “Ama bu hızlı davranış virüsün yükselme eğrisini düşürmemize yardımcı oldu. Toplam enfeksiyon sayısında büyük artış gösteren modeller vardı, erken davranmak zorundaydık.” sözleriyle zamanında tepki vermenin önemine değindi.

Vali Newsom, Kaliforniyalılara da şu sözlerle teşekkür etti:  “40 milyon Kaliforniyalı; evde kalmaya ve günlük işlerini yerine getirirken sosyal mesafeyi uygulamaya dikkat ettikleri için kendimizi iyi bir konuma getirdik. Onların bu çabaları sayesinde şimdi bu stratejiyi gevşetmek için bir plan yapmayı düşünebiliyoruz.”

ESKİ HAL MUHAL

Aşı bulunana ya da sürü bağışıklığı gelişene kadar eskiye dönmenin imkansız olduğunu söyleyen Vali Newsom sözünü ettiği “yeni normal”e dair de açıklamalar da bulundu.
“Gittiğiniz her iş yerinde bir maske aldığınızı ve ateşinizin ölçüldüğünü düşünün. Eskiden gittiğiniz yerler artık yarısı kadar dolu olacak. Bir restoran ya da bir bar, eskisi kadar koltuk koyamayacak. Garsonlarınız eldivenle gelecek ve belki de servisteki her şey tek kullanımlık olacak.”

40 milyona yakın nüfusu olan Kaliforniya’da 17 Nisan itibariyle 1072 ölüm gerçekleşirken 19,5 milyon nüfuslu New York’ta ölüm sayısı aynı tarih itibariyle 17.671 olarak açıklandı.

ABD genelinde ise vaka sayısı 750 bine ölüm sayısı 40 bine yaklaşıyor.
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