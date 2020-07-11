Kaliforniya'da korona sebebiyle 8 bin mahkum tahliye ediliyor

Kaliforniya Cezaevi ve Rehabilitasyon Departmanı, seçilen mahkumların erken tahliyesinin ağustos ayı sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Cezaevi personeli ve mahkumların sağlık ve güvenliğini sağlamak için pandeminin başlangıcından bu yana 10 bin mahkum serbest bırakılmıştı.







Cezaevi reformu savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanan duyuru, Kaliforniya'nın en eski hapishanelerinden biri olan San Quentin'deki Covid-19 vakalarındaki ciddi artış sonrası geldi. San Quentin Cezaevi bu hafta, toplam mahkum nüfusu yaklaşık 113 bin olan eyaletteki hapishanelerde aktif koronavirüs vakalarının yarısını oluşturdu.





Cuma günkü açıklamada, San Quentin'den mahkumlar dahil olmak üzere serbest bırakılacak mahkumlara tahliye edildikten sonraki bir hafta içinde Covid-19 testi yapılacağı belirtildi.







Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip, en kalabalık ABD eyaleti olan Kaliforniya’da koronavirüs salgını nedeniyle 300 binden fazla vaka tespit edildi, 6 bin 800’den fazla kişi ise hayatını kaybetti.