Kalın: İsveç'in NATO üyeliğini mevcut haliyle onaylayacak konumda değiliz

Yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalın, İsveç’in NATO üyeliği dışında Ukrayna ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM üyelerinin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamama riski bulunduğunu ifade eden Kalın, "Yasayı (onay için) TBMM’ye gönderecek durumda değiliz, bu konuda ciddi bir sorunumuz var" dedi.

Ukrayna konusuna da değinen Kalın, kapsamlı bir barış anlaşmasının yürürlüğe girmesi konusundaki başarısız olma ihtimaline karşı Türkiye’nin sınırlı bir ateşkesin sağlanmasını teşvik etmeyi arzu ettiğini bildirdi.

Kalın, Türkiye’nin Suriye'de kara harekatının her an düzenlemesinin mümkün olduğunu ifade etti.