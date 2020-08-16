Kalın'dan Biden'e cevap: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajla değerlendirdi.







Kalın mesajında, "Joe Biden tarafından yapılan Türkiye analizi saf bir cehalete, kibire ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun deneyin. Bedelini ödersiniz" ifadelerini kullandı.





?Biden, geçtiğimiz aralık ayında verdiği bir röportajda "Bence ona (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" demişti.