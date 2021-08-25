Samanyolu Haber /Gündem / Kalın'dan Kabil Havalimanı için "işletmeye devam edebiliriz" mesajı /25 Ağustos 2021 22:52

Kalın'dan Kabil Havalimanı için "işletmeye devam edebiliriz" mesajı

Türk askerleri Taliban'ın mesajları sonrasında Afganistan'dan ayrılmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan durumla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

'Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz'

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.
Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tamamen dışında kalmak akılcı olmaz. Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.
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