Sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiği konusunda bir konsensüs ve ittifak oluştuğunu belirten Kalın, “Ben gerçek hayatta size hakaret ediyorsam, küfür ediyorsam, iftira ediyorsam, kişilik haklarınızı ihlal ediyorsam, mahrem bilgilerinizi ortaya çıkartıyorsam yahut terör propagandası yapıyorsam, bu nasıl gerçek hayatta suçsa sanal dünyada da suç olmak durumundadır” ifadelerini kullandı.







“Yani analogda suç olan dijitalde de suçtur, temel ilke budur” diyen Kalın, sözlerine şunları ekledi:





“Fakat internet dünyası çok hızlı geliştiği ve regüle edilmesi çok zor bir alan olduğu için bununla ilgili uluslararası bir müktesebat da oluşmuş değil. Farklı ülkelerin bu konuda farklı uygulamaları var.





Kişi haklarını ihlal eden, suç teşkil eden bir eylem o mecra üzerinden gerçekleştiriliyorsa suçu işleyen kişi kadar tedbir almıyorsa mecranın sahibi de sorumludur. Temel ilke bu. Dolayısıyla bu tasarı tabii ki meclisin uhdesinde, çalışılıyor. Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı bununla ilgili, hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti'nin Genel Başkanı olarak tabii. Kendi grubuna da bir çağrı yaptı, Meclis'e de bir çağrı yaptı: "Gelin bununla ilgili bir düzenleme yapalım. Sosyal mecra kişilik haklarının ihlal edildiği, terör propagandasının yapıldığı, yalanın, iftiranın kol gezdiği bir yer olmaktan çıksın. İnsanların medeni, erdemli, doğru bilgiye dayanan iletişim yapabileceği bir mecra olarak kullanılsın.”





Türkiye’de bir süredir sosyal medyanın kısıtlanmasına ilgili tartışmalar yürütülüyor.





DÜZENLEME KAPATMIYOR, ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİYOR





Türkiye'de Erdoğan'ın "sosyal medyayı kapatacağız" şeklinde daha önce sarf ettiği ifadeler ve sonrasında hükümete yakın basın yayın organlarında ayrıntısı yayınlanan düzenleme 'kapatma olmaksızın çalışamaz hale getirme' olarak görülüyor. Düzenlemede sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofis açması ve bu ofiste istendiği anda kullanıcı bilgilerinin devlete verilmesi, devlete isim ve soy isim bildirimi yaparak Twitter hesabı açılması gibi maddeler var. Global şirketlerin bu istekleri hiçbir ülke için karşılamadığı biliniyor. Bu da fiili kapatma anlamına geliyor.