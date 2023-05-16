Samanyolu Haber /Gündem / Kalın'dan Oğan yorumu: Geldiği siyasi geleneğin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum /16 Mayıs 2023 13:35

Kalın'dan Oğan yorumu: Geldiği siyasi geleneğin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Sinan Oğan ile bir görüşme olmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile şu ana kadar bir görüşme olmadığını açıkladı.

A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Kalın, Oğan hakkında şunları söyledi:

"Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük. İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalın'dan Oğan yorumu: Geldiği siyasi geleneğin Cumhur... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:47