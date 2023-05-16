Kalın'dan Oğan yorumu: Geldiği siyasi geleneğin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile şu ana kadar bir görüşme olmadığını açıkladı.







A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Kalın, Oğan hakkında şunları söyledi:





"Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük. İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum."