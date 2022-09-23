Samanyolu Haber /Gündem / Kalın'dan Rusya çıkışı: Tanımıyoruz /23 Eylül 2022 23:31

Kalın'dan Rusya çıkışı: Tanımıyoruz

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Moskova'nın Ukrayna'da işgal altında tuttuğu bölgelerde Rusya'ya katılım referandumu yapmasını tanımadıklarını ifade ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Rusya'dan Suriye'ye kadar birçok konuya değindiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temaslarına ilişkin, Asya ile olan ilişkilerde 'paradigmatik' değişimin olduğunu söyledi.

Kalın, Rusya'nın kısmi seferberlik kararıyla ilgili, "Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili de "Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok" değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Türk bankalarına yaptırım tehdidiyle ilgili olarak "İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor" dedi.

Kalın, NTV yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma meydana getiriyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü de savaşın uzayacağı yönünde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalın'dan Rusya çıkışı: Tanımıyoruz Sonraki Haber >>

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:57:56