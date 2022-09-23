Kalın'dan Rusya çıkışı: Tanımıyoruz

NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Rusya'dan Suriye'ye kadar birçok konuya değindiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temaslarına ilişkin, Asya ile olan ilişkilerde 'paradigmatik' değişimin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temaslarına ilişkin, Asya ile olan ilişkilerde 'paradigmatik' değişimin olduğunu söyledi.

Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma meydana getiriyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.





RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI





Kalın, Rusya'nın kısmi seferberlik kararıyla ilgili, "Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız" dedi.İbrahim Kalın, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili de "Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok" değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Türk bankalarına yaptırım tehdidiyle ilgili olarak "İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor" dedi.Kalın, NTV yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı. Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü de savaşın uzayacağı yönünde.