Samanyolu Haber /Gündem / Kalın'ın tartışmalı Şam ziyaretine Fidan'dan dikkat çeken cevap /16 Aralık 2024 18:47

Kalın'ın tartışmalı Şam ziyaretine Fidan'dan dikkat çeken cevap

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tartışılan ve dikkat çeken Şam ziyaretine ilişkin konuştu. Kalın’ın ziyaretinden haberdar olduklarını ve Kalın’ı kendilerinin gönderdiğini söyleyen Fidan, “İbrahim Bey uluslararası toplumun, bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti, karşı tarafın da verilerini aldı" dedi.

SHABER3.COM

İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’nde namaz kılması ile başlayan tartışmalar kulisleri hareketlendirdi. Kalın’ın bu davranışı “Erdoğan sonrasında ben de varım!” kampanyasını açık ve güçlü bir şekilde göstermesi olarak yorumlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tepki gösterdiği bu ziyaret sonrasında yaptığı açıklama dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonuna konuştu. Erdoğan’dan sonra seçilecek halef tartışmalarını alevlendiren ziyaret Hakan Fidan’a da soruldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine değinen Fidan, şu açıklamalarda bulundu: "Şam'daki yeni yönetimle hem bölgedeki ülkeler hem dünya ülkeleri nasıl iletişim kurmalı? Yaptığımız temaslarla orada genel bir algı ve talebi gördük ve herkesin üzerinde aşağı yukarı ittifak ettiği belli prensipler vardı. Bunlar terör örgütlerinin yeni dönemde Şam'dan istifade etmemeleri, özellikle azınlıklara karşı iyi davranılması... Hristiyanlar, Kürtler, Aleviler, Türkmenler başta olmak üzere. Daha sonra kapsayıcı bir hükümetin kurulması gibi, komşularına tehdit olmaması gibi çeşitli oluşmuş görüşler vardı. İbrahim Bey bu görüşleri uluslararası toplumun, bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti. Karşı tarafın da verilerini aldı."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalın'ın tartışmalı Şam ziyaretine Fidan'dan dikkat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:41