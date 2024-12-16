Kalın'ın tartışmalı Şam ziyaretine Fidan'dan dikkat çeken cevap

İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’nde namaz kılması ile başlayan tartışmalar kulisleri hareketlendirdi. Kalın’ın bu davranışı “Erdoğan sonrasında ben de varım!” kampanyasını açık ve güçlü bir şekilde göstermesi olarak yorumlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tepki gösterdiği bu ziyaret sonrasında yaptığı açıklama dikkat çekti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath televizyonuna konuştu. Erdoğan’dan sonra seçilecek halef tartışmalarını alevlendiren ziyaret Hakan Fidan’a da soruldu.



MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine değinen Fidan, şu açıklamalarda bulundu: "Şam'daki yeni yönetimle hem bölgedeki ülkeler hem dünya ülkeleri nasıl iletişim kurmalı? Yaptığımız temaslarla orada genel bir algı ve talebi gördük ve herkesin üzerinde aşağı yukarı ittifak ettiği belli prensipler vardı. Bunlar terör örgütlerinin yeni dönemde Şam'dan istifade etmemeleri, özellikle azınlıklara karşı iyi davranılması... Hristiyanlar, Kürtler, Aleviler, Türkmenler başta olmak üzere. Daha sonra kapsayıcı bir hükümetin kurulması gibi, komşularına tehdit olmaması gibi çeşitli oluşmuş görüşler vardı. İbrahim Bey bu görüşleri uluslararası toplumun, bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti. Karşı tarafın da verilerini aldı."





