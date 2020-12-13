Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

ABD’nin Nevada eyaletinde Alaska havayollarına ait yolcu uçağının Las Vegas'tan havalanması öncesinde yaşandı.

Dikenli telleri aşarak Maccarran Havalimanına giren adam, daha sonra yolcu uçağının kanadına çıktı.

Adam kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalıştı.

O anlar yolcuların kameralarına yansırken, uçak durduruldu. Polis ekipleri olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada uçağın kanadından kayarak düşen adam gözaltına alındı.





Uçağın kanadına çıkan adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı. Yolcu uçağı ise yapılan denetimlerin ardından 4 saatlik gecikmenin ardından havalandı.