Samanyolu Haber /Dünya / Kallas: Putin’in dünyadaki etkisi artıyor /03 Aralık 2024 15:48

Kallas: Putin’in dünyadaki etkisi artıyor

Avrupa Birliği (AB) Diplomasi Başkanı Kaja Kallas, Ukrayna televizyonu Public’e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünya üzerindeki nüfuzunun arttığını vurguladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kallas, AB’nin Ukrayna’ya olan askeri desteğini haklı çıkarmaya çalışırken, “Putin’in diğer ülkelerde de nüfuzunu gerçekten artırdığını” belirtti.

Kallas, dünya çapında Rusya’nın etkisinin arttığını belirterek, Çin, Kuzey Kore ve İran’ın Rusya ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Bu ülkelerle olan ilişkilerin, Putin’in uluslararası arenadaki nüfuzunun güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kallas, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermeyi düşünme ihtimalini de gündeme getirdi. Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik ateşkesi gözetlemek amacıyla asker göndermeyi değerlendirebilir.

Putin’i şeytanlaştırmaya son

Bu arada ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'Rusya - Ukrayna Özel Temsilcisi' olarak seçtiği Keith Kellogg, Rusya -Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan planı medyayla paylaştı. 

Kellogg planının birinci maddesi, Moskova'nın siyasi izolasyonunun bitmesi. Bu maddeye göre, Putin'in 'şeytanlaştırılmasına' son verilecek. Bu şeytanlaştırılmanın ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.
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