Kallas: Putin’in dünyadaki etkisi artıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kallas, AB’nin Ukrayna’ya olan askeri desteğini haklı çıkarmaya çalışırken, “Putin’in diğer ülkelerde de nüfuzunu gerçekten artırdığını” belirtti.





Kallas, dünya çapında Rusya’nın etkisinin arttığını belirterek, Çin, Kuzey Kore ve İran’ın Rusya ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Bu ülkelerle olan ilişkilerin, Putin’in uluslararası arenadaki nüfuzunun güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.





Kallas, Avrupa’nın Ukrayna’ya asker göndermeyi düşünme ihtimalini de gündeme getirdi. Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik ateşkesi gözetlemek amacıyla asker göndermeyi değerlendirebilir.





Putin’i şeytanlaştırmaya son





Bu arada ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'Rusya - Ukrayna Özel Temsilcisi' olarak seçtiği Keith Kellogg, Rusya -Ukrayna savaşını bitirmeyi amaçlayan planı medyayla paylaştı.





Kellogg planının birinci maddesi, Moskova'nın siyasi izolasyonunun bitmesi. Bu maddeye göre, Putin'in 'şeytanlaştırılmasına' son verilecek. Bu şeytanlaştırılmanın ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.