Samanyolu Haber /Gündem / Kalp ameliyatı geçiren Bahçeli'den ilk açıklama /09 Şubat 2025 14:40

Kalp ameliyatı geçiren Bahçeli'den ilk açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmiş ve kalp kapakçığı değiştirilmişti. Operasyonun ardından Bahçeli'den yazılı bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmiş ve kalp kapakçığı değiştirilmişti. Söz konusu durumun ardından Bahçeli'den yazılı bir açıklama geldi. 

Bahçeli şunları yazdı: 

"Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."


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