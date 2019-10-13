Kalp ameliyatı yapılan hasta tutuklu cezaevine gönderildi

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Geçtiğimiz pazartesi (7 Ekim 2019) Denizli Cezaevine götürülen Ramazan Kuru, cezaevi revirinde ameliyatlı bir hasta olarak hayata tutunmaya çalışıyor.





Oğlu Metin Kuru, “Babam ameliyat oldu, iyi geçti ameliyatı, 3 damarı değişti. Salı günü ziyaret ettik iyi grünüyordu ama tahliyesi için savcılığa dilekçe yazdık. Resmi işlemler yapılıyor. Doktora gidecek rapora göre cevap verecekler.” dedi.





HASTA TUTUKLULAR KANUNU

5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na (CİK) göre cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyen hastaların iyileşene kadar cezalarının ertelenmesi ve tahliye edilmesi gerekiyor. Kanunda şöyle deniliyor: “Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.”





Tenkil sürecinde, kanuna rağmen birçok hasta tutuklu aynı süreci yaşadı. En son, geçen hafta ameliyatla göğsü alınan kanser hastası Betül Aygün (28) cezaevine geri gönderildi. Karaciğer nakli yapılan Şerif Ağu da hala ceza revirinde kalıyor.





9 YIL 9 AY HAPİS

Tenkil sürecinde 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınıp 3 gün sonra tutuklanan Ramazan Kuru, Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası Yargıtay tarafından Şubat 2019’da onaylanan Ramazan Kuru, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Afyon’un Çay ilçesinde esnaflık yapan Kuru, zirai ilaç tarım aletleri alıp satıyordu.





RAMAZAN KURU SAĞLIK RAPORLARI