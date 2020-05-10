Samanyolu Haber /Gündem / Kalp hastalarına uyarı: 'Covid-19 korkusu ile hastaneye gelmeme veya gecikme olmamalı' /10 Mayıs 2020 12:25

Kalp hastalarına uyarı: 'Covid-19 korkusu ile hastaneye gelmeme veya gecikme olmamalı'

Koronavirüs salgınında kronik hastalığı bulunanların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, kalp hastalarına uyarılarda bulundu

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Türkiye’de sık görülen kronik kalp-damar hastalıklarının en başında hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları geliyor.

Kronik kalp damar hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin Covid-19’a yakalanmamak için çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, özellikle kalp hastalarının bu salgına yakalandığında hastalığın çok daha ağır seyrettiğini, yoğun bakım ihtiyacının daha fazla olduğunu belirterek “Kronik kalp hastalığı olan hastalar evlerinde mevcut ilaçlarını düzenli almaya devam etmeli, verilen diyetlerini de asla aksatmamalıdırlar. Mümkün olduğunca ev içinde egzersizler yapılmalı, kilo alınmamasına da dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

Erol, ayrıca bu dönemde kalp krizi geçiren hastaların ‘hastalık kaparım’ korkusu ile hastaneye başvurmadıkları veya çok geç başvurduklarını gözlemlediklerini de kaydetti.

Covid-19’a yakalanma riski açısından herkesin aynı riske sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erol, şöyle devam etti: “Korunmaya mutlaka dikkat etmeliyiz, maske takılması, sosyal mesafenin korunması, kişisel hijyene dikkat herkes için geçerli. Kronik kalp damar hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin hastalığa yakalanmamak için çok daha dikkatli olmaları gerekir. Hastanın klinik durumunda ciddi bir değişiklik oldu ise veya kalp krizi gibi acil bir durum şüphesi varsa tedavi çok hayati önem taşıdığından covid-19 korkusu ile hastaneye gelmeme veya gecikme de olmamalıdır. Hastada ani başlayan, 5 dakikayı geçen göğüste şiddetli sıkıştırıcı veya yırtılır tarzda göğüs ağrısı, ani gelişen nefes darlığı, morarma, düz yatamama, ani gelişen şuur bulanıklığı, ellerde kollarda kuvvet kaybı vb. durumlarda hiç beklenmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak süratli bir şekilde hastaneye transferi sağlanmalıdır.”

Prof. Dr. Mustafa Erol “Erişkin nüfusumuzun yüzde 31’i hipertansiyon hastasıdır, yaş ilerlemesi ile birlikte hipertansiyon görülme oranı daha da artmaktadır. 60 yaş üzerinde her üç kişiden ikisinin tansiyon yüksekliği mevcuttur” dedi.
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