Kalp hastalığına yol açan 12 risk faktörü

1. Erkeklerde 40 yaşın üstünde olmak

2. Kadınlarda 45 yaşın üstünde olmak veya menopoz sonrası dönem

3. Ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olması

4. Sigara ve tütün türevleri tüketmek

5. Yüksek tansiyonun olması

Anne- babada ya da birinci derece akrabalarda erken yaşta kalp krizi geçiren biri varsa veya açıklanamayan ani bir ölüm söz konusuysa; kişi diyabet veya tansiyon hastasıysa, sigara kullanıyorsa mutlaka kalp check- up’ı yaptırması gerekir.



Kalp check- up’ı ile göğüs ağrısı bulunmayan, kalp hastalığına dair hiçbir şikayeti olmayan kişilerin kalp hastalığına ne kadar yatkın oldukları, ne oranda kalp hastalığı riski taşıdıkları ortaya konulur. Kalp check- up’ı sayesinde kişinin o anda mevcut bir kalp kapak problemi olup olmadığı, kalp kası ve zarı iltihabı bulunup bulunmadığı, koroner arter hastalığının veya ritim bozukluğunun olup olmadığı anlaşılır.

Şikayet yokken yapılan testler hayat kurtarabilir





Kalp check- up işlemi fiziki muayeneyle başlar. Bu muayenede kişinin bütün sistemleri kontrol edilir ve tansiyonu ölçülerek yapılacak testler planlanır. EKG ile kalp ritim bozukluları tespit edilebilir. Kan testleri ile kişinin şeker, kolesterol seviyelerine bakılır. Ekokardiyografi ile kalp kapak hastalığı, kalp kası hastalığı olup olmadığı ve daha önce geçirilmiş bir kalp krizi belirlenebilir.





