Samanyolu Haber /Gündem / Kalp krizi geçiren bebek uçağa zorunlu iniş yaptırdı /19 Mart 2021 16:10

Kalp krizi geçiren bebek uçağa zorunlu iniş yaptırdı

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında, bebek kalp krizi geçirince uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı uçağı, Türkiye hava sahasındayken uçakta bulunan bir bebeğin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 

Uçak saat 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebeğin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. 

Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere saat 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

 
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