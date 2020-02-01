Kalp krizi geçiren Çinli olunca dokunmadılar, yaşlı adam hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sydney kentinde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, "koronavirüs taşıdığı korkusuyla" etraftakilerden kimse müdahale etmedi.





Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.





euronews.com'un haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.





Yeni Güney Galler polisi, olay yerinde bulunanların hastalık şüphesiyle söz konusu kişiye müdahale etmedikleri iddialarına cevap vermedi.





"Ben virüs değilim"





Batı ülkelerinde yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikâyetçi.





Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Uzak doğulular, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.