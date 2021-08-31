“Kalp krizi riskini aşı değil COVID-19 artırıyor”

Klimik Derneği’nin resmi internet sitesinde yayınlanan çalışmaya göre, BioNTech aşısının akut myokard infarktüsü ve tromboz riskini artırdığı iddiası yanlışlandı. Raştırmaya göre hastalıklarla ilgili riski, COVID-19 artırıyor.





New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, İsrail’de aşılanan yaklaşık 885 bin kişiyle eşleştirilen aynı sayıda aşılanmamış kişiye ait veriler karşılaştırıldı.





İncelenen yan etkilerin çoğu yüksek riskle ilişkilendirilmedi.





Aksine, COVID-19’un birçok ciddi yan etkide riski daha fazla artırdığı görüldü.





“Kalp krizi riskini artırmıyor”

Çalışmada en güçlü ilişki, aşılamayla yüksek miyokardit riski arasında bulundu.





Fakat SARS-CoV-2 infeksiyonu (COVID-19) geçirenlerde bu riskin çok daha yüksek olduğu tespit edildi (100 bin kişide 11).





Aşılanmış kişilerde miyokardit riski 100 bin kişide 2.7; lenfadenopati riski 100 bin kişide 78.4; apandisit 100 bin kişide 5; herpes zoster infeksiyonu 100 bin kişide 15.8 olarak saptandı.





BNT162b2 (BioNTech) aşısının akut myokard infarktüsü (kalp krizi) ve tromboz riskini artırmadığı, COVID-19’un ise artırdığı belirlendi.





“Yan etkilerin çoğu hafif”

BioNTech aşısının 42 günlük takip süresi boyunca birkaç yan etkide artışa neden olabileceği belirlendi. Bu etkilerin çoğu hafif olsa da, miyokardit gibi bazıları potansiyel olarak ciddi olabilir.





Bununla birlikte, sonuçlara göre COVID-19’un miyokardit için çok daha güçlü bir risk faktörü olduğu ve aynı zamanda diğer birçok ciddi yan etki riskini önemli ölçüde artırdığı görüdü.





Bu bulguların, aşının kısa ve orta vadeli risklerine ışık tutmaya ve bunları klinik bağlama yerleştirmeye yardımcı olacağı, uzun vadeli yan etkileri değerlendirmek için ileride başka çalışmalara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.









Çalışmaya konu olan BioNTech aşısı 23 Ağustos 2021’de ABD Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) tam onay almıştı