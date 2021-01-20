Samanyolu Haber /Gündem / Kamala Harris ABD’nin 244 yıllık tarihindeki en üst düzey kadın yetkili olacak /20 Ocak 2021 17:22

Kamala Harris ABD’nin 244 yıllık tarihindeki en üst düzey kadın yetkili olacak

Joe Biden, 3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerine üç aydan kısa süre kala 55 yaşındaki Kamala Harris’i yarıştaki ortağı olarak seçti. Başkan Yardımcısı Harris, ABD tarihinde birçok ilki gerçekleştirecek.

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ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, saatler içerisinde yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Harris’in başkan yardımcılığı birçok ilki beraberinde getirecek.


 
Harris, ABD’de en büyük iki partiden birinden (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar)  başkanlık yarışında yer alan dördüncü kadın, ancak ilk Afrikalı Amerikalı kadın ve ilk Asyalı Amerikalı. Annesi Hindistan’dan göç eden ve meme kanseri üzerine çalışan bir araştırmacı, babası Jamaikalı bir ekonomistti.

Daha önce bu yarışta yer alan üç kadın – iki başkan yardımcısı adayı ve 2016’da Demokrat Parti başkan adayı adayı Hillary Clinton – hepsi kaybetti.

Harris, başkan yardımcısı olarak ülkenin 244 yıllık tarihindeki en üst düzey kadın yetkili olacak.

ABD’li siyaset uzmanları, 78 yaşında olan Biden’in yalnızca dört yıllık bir dönem hizmet edebileceğini ve Harris’i anında 2024 Demokrat başkanlık adaylarından biri haline getireceğini varsayıyor.
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