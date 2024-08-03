Kamala Harris başkan adaylığı için gerekli delege sayısına resmen ulaştı

BBC'den Max Matza ile Sam Cabral'ın haberine göre 59 yaşındaki Harris, yaklaşık 4 000 delegenin katıldığı beş günlük elektronik oylamada oy pusulasındaki tek adaydı. Partisinden aday olmayı güvence altına alan ilk Siyah ve Asyalı kadın olan Harris'in adaylığı, bu ayın sonunda Chicago'da yapılacak parti kongresinde resmen açıklanacak.



Harris, elektronik oylama maratonunun ikinci gününde yeterli oyu aldıktan sonra yapılan bir parti kutlamasına telefonla bağlanarak, Demokrat Parti Kongresi öncesinde çıkan sonuçla ilgili onur duyduğunu söyledi.



Harris Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanırsa Amerika'nın ilk kadın başkanı olacak.



Harris 2 Ağustos'ta, adaylık için gereken eşik olan 2350 delegenin desteğini aldıktan sonra resmen aday oldu.



"Bu yoldayız, kolay olmayacak, ancak bunu başaracağız" dedi.



Demokratlar, toplamda 3 923 delegenin veya katılımcıların % 99'unun Harris'e oy vermeyi planladığını söyledi.



Oylama 1 Ağustos'ta başladı ve Pazartesi günü sona eriyor.



Delegelerin başkan yardımcısı seçimi için oy kullanmaları gerekmiyor.



Harris'in Pazartesi gününe kadar başkan yardımcılarını açıklaması bekleniyor.



Harris, California Oakland'da doğdu ve partinin yaklaşık 200 yıllık tarihinde batı eyaletlerinden gelen ilk Demokrat aday oldu.



California Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alarak avukat olan Harris, çeşitli bölge savcılıklarında çalıştıktan sonra, 2010'da California Başsavcısı oldu. 2016'da California Senatörü seçildi.



2020'de başkanlık seçimlerine aday olmak için kampanya yürütse de yarış başladıktan kısa süre sonra adaylıktan çekildi.



Daha sonra aday gösterilen Joe Biden ise Harris'i başkan yardımcısı adayı seçti.



Ohio eyaletindeki kural gereği Kasım ayındaki seçim için adayların 90 gün önce veya 7 Ağustos'a kadar resmen seçilmesi gerekiyor.



Eyaletteki Cumhuriyetçi liderler yasayı uygulayacakları konusunda uyarı yaptılar ancak, geçmişte olduğu gibi bir muafiyet yapılacağına karar verildi. Yine de Demokratlar erken bir oylamanın adaylarının oy pusulasından çıkarılma riskini ortadan kaldıracağına karar verdi.