Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı /23 Temmuz 2024 13:52

Kamala Harris, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News’e göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkan adayı olmak için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini toplamayı başardı.

SHABER3.COM

Associated Press haber ajansının anketine göre Harris, ilk tur oylamada aday olabilmek için gereken 1976’dan fazla delegenin desteğini aldı.

Seçim bölgelerini temsil eden delegeler, Demokrat Parti’nin Ulusal Kongresi’nde (DNC) resmen partinin başkan adayını belirliyor.

Delegelerin açıkladıkları destek bağlayıcı değil. Ancak delegeler 1-7 Ağustos’ta yapılacak kongrede fikirlerini değiştirmezse, Harris resmen partinin başkan adayı olacak.

CBS’e göre en az 27 eyaletin delege heyetlerinin tümü Harris’e destek vereceklerini söyledi.

Biden’ın yarıştan çekilmesinden bu yana parti seçim kampanyası için milyonlarca dolarlık ek bağış topladı.

Deleware eyaletinde kampanya ekibine konuşan Harris “Seçime kadar 106 günümüz ve yapacak çok zorlu işlerimiz var” dedi.

Harris, ülkeyle ilgili vizyonunun ve görüşlerinin kendisini Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile ayırdığını belirtti ve kendi sicilini memnuniyetle Trump ile yarıştıracağını vurguladı.

Harris “Kampanyamız hep, ülkenin geleceğiyle ilgili iki farklı versiyon konusunda oldu. Biri geleceğe, diğeri geçmişe odaklanıyor. Donald Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor. Biz tüm Amerikalıların yer bulduğu daha parlak bir geleceğe inanıyoruz” dedi.

Harris ayrıca Biden’ın başarılarından da bahsetti ve başkan yardımcısı olarak hizmet vermenin “hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu” belirtti.

Harris sahneye çıkmadan önce Biden da Covid olduğu için etkinliğe telefonla katılarak yarıştan çekilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Biden “Dünkü haberin şaşırtıcı olduğunu ve sizin için zor olduğunu biliyorum. Ama yapılması gereken, doğru şeydi” dedi.

Başkan Biden ayrıca “Hala bu demokrasiyi kurtarmamız gerek. Trump bu ülke için hala bir tehlike” diye konuştu. Biden’ın bugün öğleden sonra Covid izolasyonundan çıkıp, Beyaz Saray’a dönmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kamala Harris, başkan adaylığı için gerekli delege... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:27