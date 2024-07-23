Kamala Harris, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı

Associated Press haber ajansının anketine göre Harris, ilk tur oylamada aday olabilmek için gereken 1976’dan fazla delegenin desteğini aldı.



Seçim bölgelerini temsil eden delegeler, Demokrat Parti’nin Ulusal Kongresi’nde (DNC) resmen partinin başkan adayını belirliyor.



Delegelerin açıkladıkları destek bağlayıcı değil. Ancak delegeler 1-7 Ağustos’ta yapılacak kongrede fikirlerini değiştirmezse, Harris resmen partinin başkan adayı olacak.



CBS’e göre en az 27 eyaletin delege heyetlerinin tümü Harris’e destek vereceklerini söyledi.



Biden’ın yarıştan çekilmesinden bu yana parti seçim kampanyası için milyonlarca dolarlık ek bağış topladı.



Deleware eyaletinde kampanya ekibine konuşan Harris “Seçime kadar 106 günümüz ve yapacak çok zorlu işlerimiz var” dedi.



Harris, ülkeyle ilgili vizyonunun ve görüşlerinin kendisini Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile ayırdığını belirtti ve kendi sicilini memnuniyetle Trump ile yarıştıracağını vurguladı.



Harris “Kampanyamız hep, ülkenin geleceğiyle ilgili iki farklı versiyon konusunda oldu. Biri geleceğe, diğeri geçmişe odaklanıyor. Donald Trump ülkemizi geriye götürmek istiyor. Biz tüm Amerikalıların yer bulduğu daha parlak bir geleceğe inanıyoruz” dedi.



Harris ayrıca Biden’ın başarılarından da bahsetti ve başkan yardımcısı olarak hizmet vermenin “hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu” belirtti.



Harris sahneye çıkmadan önce Biden da Covid olduğu için etkinliğe telefonla katılarak yarıştan çekilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.



Biden “Dünkü haberin şaşırtıcı olduğunu ve sizin için zor olduğunu biliyorum. Ama yapılması gereken, doğru şeydi” dedi.



Başkan Biden ayrıca “Hala bu demokrasiyi kurtarmamız gerek. Trump bu ülke için hala bir tehlike” diye konuştu. Biden’ın bugün öğleden sonra Covid izolasyonundan çıkıp, Beyaz Saray’a dönmesi bekleniyor.