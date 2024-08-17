Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris ekonomi vaatlerini açıkladı: 'Trump milyarderler için çalışıyor' /17 Ağustos 2024 18:54

Kamala Harris ekonomi vaatlerini açıkladı: 'Trump milyarderler için çalışıyor'

Başkan seçilmesi halinde ilk 100 günde öncelik vereceği ekonomi politikalarını açıklayan Kamala Harris, "Çalışan ve orta sınıf Amerikalılara paralarını geri vermek için mücadele edeceğiz" dedi.

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ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokratların adayı Kamala Harris, başkan seçilmesi halinde, maliyetleri düşürmeyi, çalışan ve orta sınıf Amerikalılar için fırsatları genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Harris, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu North Carolina'da, başkan seçilmesi halinde ilk 100 günde öncelik vereceği ekonomi politikalarını açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini kazanması halinde tüm Amerikalılar için maliyetleri düşürmeyi ve ekonomik güvenliği artırmayı en önemli önceliği haline getireceğini vurgulayan Harris, Covid-19 salgını sırasında tedarik zincirleri kesintiye uğradığında fiyatların arttığını anımsattı.

'FIRSATÇI ŞİRKETLER' İÇİN YENİ CEZALAR, KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK

Harris, tedarik zincirlerinin artık iyileşmesine karşın fiyatların hala çok yüksek olduğunu belirterek, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Planının, krizleri istismar eden ve kuralları çiğneyen "fırsatçı şirketler" için yeni cezalar içereceğini ve kurallara göre oynamaya çalışan küçük gıda işletmelerini destekleyeceklerini söyleyen Harris, gıda sektörünün daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Harris, rekabetin ülke ekonomisinin can damarı olduğuna inandığını kaydederek daha fazla rekabetin Amerikalılar için daha düşük fiyatlar anlamına geldiğine işaret etti.

'TRUMP, BÜYÜK ŞİRKETLER İÇİN MÜCADELE EDİYOR'

Amerikalılar için ev sahibi olmanın finansal bir işlemden daha fazlası olduğunu vurgulayan Harris, birçok yerde ciddi bir konut sıkıntısı olduğunu ifade etti. Harris, konut inşaları için endüstriyle işbirliği yapacağını ifade ederek, bu kapsamda eyalet ve yerel düzeyde bürokrasiyi azaltacaklarından bahsetti.

Ekonomik planını Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın planıyla kıyaslayan Harris, "Donald Trump, milyarderler ve büyük şirketler için mücadele ediyor. Biz, çalışan ve orta sınıf Amerikalılara paralarını geri vermek için mücadele edeceğiz" dedi.

Trump'ın orta sınıfın maliyetlerini düşürmek için ciddi bir plan sunmadığını öne süren Harris, şöyle devam etti:

"Bu seçimde bir tercih var. Donald Trump'ın orta sınıfı mahvetme, çalışan insanları cezalandırma ve milyonlarca Amerikalı için yaşam maliyetini artırma planları. Diğer taraftan, başkan seçildiğimde yapacağımız şey, maliyetleri düşürmek, ailelerin mali açıdan güvenliğini ve istikrarını artırmak, çalışan ve orta sınıf Amerikalılar için fırsatları genişletmek olacak."

Amerikalılar için maliyetleri düşürmek, Harris'in kampanyasının en önemli önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Harris'in ekonomi politikaları, market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, gıda ve market ürünlerinde, fiyatların fahiş şekilde yükseltilmesini yasaklamaya yönelik yasa için Kongre ile birlikte çalışması planlanıyor. Gıda ürünlerinde maliyetleri düşürme planına benzer şekilde, ilaç şirketlerine karşı da sert önlemler alınması hedefleniyor.

ABD'de gelecek 4 yıl içinde 3 milyon yeni konut inşa edilmesi hedeflenirken, konut inşaatını teşvik etmeye yönelik vergi destekleri getirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda ilk kez konut satın alacaklar için 25 bin dolara kadar peşinat desteği sağlanması planlanıyor.

Ayrıca, kira desteğinin genişletilmesi ve Wall Street yatırımcılarının toplu olarak konut satın almasının önlenmesi hedefleniyor. Öte yandan, yeni doğan çocuğu olan ailelere yönelik vergi indiriminin 6 bin dolara kadar çıkarılması planlanıyor.
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