Kamala Harris resmen aday oldu: 'Herkesin başkanı olacağıma söz veriyorum'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde partisinin başkan adaylığını resmen kabul ederek, "tüm Amerikalıların başkanı" olacağını vaat etti.



Euronews'te yer alan habere göre Chicago'da düzenlenen kongrenin son gününde konuşan Harris, "Bu geceyi farklı siyasi görüşlerden insanların izlediğini biliyorum ve bilmenizi isterim ki, tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum," dedi.



Harris, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin geçmiş yorumlarını eleştirerek Ukrayna ve NATO'yu güçlü bir şekilde savundu.



İki yılı aşkın bir süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.



Harris, "Başkan olarak Ukrayna ve NATO müttefiklerimizin yanında güçlü bir şekilde duracağım," dedi. Şubat 2022'deki Rus işgalinden beş gün önce "Başkan Zelenskiy'i uyardığını" belirtti.



ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail konusundaki tutumunu devam ettiren Harris, Amerika'nın kilit müttefikini "her zaman savunacağını" söyledi. Ancak Gazze'de 10 ayı aşkın süredir devam eden savaşta "çok sayıda masum insanın öldüğünü ve çok fazla acının yaşandığını” söyledi.



Harris, "Şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı," dedi.



Filistin yanlısı protestocular, Amerika'nın Gazze'deki İsrail operasyonuna askeri destek vermeye devam etmesine karşı çıkarak kongrenin boyunca protestolar düzenledi.



Harris, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısı sırasında meydana gelen "tarifsiz" şiddeti kınadı ancak "Gazze'de son 10 ayda yaşananların yıkıcı olduğunu" da söyledi.



Göçmen politikasına da değinen Harris, bu yıl Kongre'de kabul edilmeyen iki partili sınır güvenliği tasarısının geleceğinin Donald Trump'a bağlı olduğunu söyledi.



"Donald Trump bir sınır anlaşmasının kampanyasına zarar vereceğine inanıyor, bu yüzden Kongre'deki müttefiklerine anlaşmayı öldürmelerini emretti" dedi.



"Ben güvenliğimizle siyaset yapmayı reddediyorum," ifadelerini kullandı.



Harris tasarıyı geri getirmeyi ve imzalayarak yasalaştırmayı planladığını söyledi.



Biden yönetimi sırasında güney sınırında rekor sayıda göçmen gözaltına alındı ancak yasa dışı geçişlerin sayısı art arda beş aydır düşüyor.



Harris, ayrıca başkan yardımcılığı dönemindeki en önemli konulardan biri olan üreme hakları hakkında da konuştu.



Yüksek Mahkeme'ye muhafazakâr bir yargıç atadığı için Trump'ı eleştirdi. 2022 yılında, ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.



Kürtaj, pek çok Demokratın Harris'in üzerinde durmasını istediği ve Demokrat seçmenleri sandık başında harekete geçiren bir konu.



ABD 'de seçmenler 5 Kasım'da sandık başına gidecek.