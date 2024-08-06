Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris, merakla beklenen seçimini yaptı: İşte başkan yardımcısı! /06 Ağustos 2024 16:32

Kamala Harris, merakla beklenen seçimini yaptı: İşte başkan yardımcısı!

Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, Başkan Yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti. Harris bugün ilerleyen saatlerde Pennsylvania'da düzenlenecek bir mitingde Walz'ı aday adayı olarak resmen tanıtacak.

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ABD'de Demokratlar'ın başkan adayı olacağı resmileşen Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı da belli oldu. Harris, Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkanlık yarışındaki yardımcı adayı olarak seçti.

Büyük bir partinin adayı olarak görev yapan ilk beyaz olmayan kadın olan Harris, bu ayın sonunda Chicago'da yapılacak olan Demokrat kurultayında adaylığı resmen kabul edecek ve Walz ile birlikte burada birer konuşma yapacak. CNN'e konuşan dört kaynak Walz'ın seçildiğini doğruladı. Ancak Harris'in kampanyası henüz resmi olarak bir duyuru paylaşmadı.

Harris bugün ilerleyen saatlerde Pennsylvania'da düzenlenecek bir mitingde Minnesota Valisi Tim Walz'ı aday adayı olarak resmen tanıtacak. Harris ve Walz daha sonra Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da kampanya turuna çıkacak.
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