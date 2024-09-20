Kamala Harris'in açıklaması ABD'yi şoke etti! 'Evime izinsiz giren vurulur'

Evine bu şekilde girmeye çalışan bu kişiyi vuracağını ima eden Harris, konuşmasının devamında, "Muhtemelen bunu söylememeliydim, personelim daha sonra bununla ilgilenir" ifadesini kullandı.





ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in canlı yayın programına konuk oldu. Bireysel silahlanma yasalarını kısıtlama taraftarı olan Harris, silah sahibi olduğunu da sözlerine ekleyerek "Eğer biri evime izinsiz girerse o kişi vurulur" dedi.Daha önceki konuşmalarında da silahı olduğunu belirten Harris, her ne kadar silah sahibi olsa da "saldırı silahlarının" yasaklanması gerektiği düşüncesini yeniden gündeme getirdi. Harris, bu tür silahların tamamen "savaş aleti olmak için tasarlandıklarına" işaret ederek, sivil toplumda bu silahların yeri olmadığının altını çizdi.ABD okullarındaki silahlı saldırıları "kan dondurucu" olarak tanımlayan Harris, bu durumun böyle devam etmek zorunda olmadığını söyledi.