Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris'in açıklaması ABD'yi şoke etti! 'Evime izinsiz giren vurulur' /20 Eylül 2024 18:59

Kamala Harris'in açıklaması ABD'yi şoke etti! 'Evime izinsiz giren vurulur'

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, katıldığı bir canlı yayında "Eğer biri evime izinsiz girerse vurulur" dedi. Harris, bireysel silahlanmayı kısıtlayacağını vadeden bir aday olarak hatasını fark edip "Muhtemelen bunu söylememeliydim, personelim daha sonra bununla ilgilenir" dedi.

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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in canlı yayın programına konuk oldu. Bireysel silahlanma yasalarını kısıtlama taraftarı olan Harris, silah sahibi olduğunu da sözlerine ekleyerek "Eğer biri evime izinsiz girerse o kişi vurulur" dedi.

Evine bu şekilde girmeye çalışan bu kişiyi vuracağını ima eden Harris, konuşmasının devamında, "Muhtemelen bunu söylememeliydim, personelim daha sonra bununla ilgilenir" ifadesini kullandı.

'SALDIRI SİLAHLARI YASAKLANMALI'

Daha önceki konuşmalarında da silahı olduğunu belirten Harris, her ne kadar silah sahibi olsa da "saldırı silahlarının" yasaklanması gerektiği düşüncesini yeniden gündeme getirdi. Harris, bu tür silahların tamamen "savaş aleti olmak için tasarlandıklarına" işaret ederek, sivil toplumda bu silahların yeri olmadığının altını çizdi.

ABD okullarındaki silahlı saldırıları "kan dondurucu" olarak tanımlayan Harris, bu durumun böyle devam etmek zorunda olmadığını söyledi.
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