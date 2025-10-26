Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris'ten adaylık sinyali: 'Henüz işim bitmedi' /26 Ekim 2025 10:46

Kamala Harris'ten adaylık sinyali: 'Henüz işim bitmedi'

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeniden Beyaz Saray için aday olabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

İngiltere'de röportaj veren Harris, bir gün "muhtemelen" başkan olacağını belirterek gelecekte Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını ifade etti.

Geçen yıl Donald Trump'a karşı kaybettikten sonra 2028'de bir kez daha başkanlık yarışına girebileceğine dair bugüne kadarki en güçlü sinyalini veren Harris, Demokratların bir sonraki seçimdeki aday belirleme sürecinde kendisini yarış dışında gösteren anketleri ciddiye almadığını söyledi.

BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuşan Harris, eski rakibine de sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı bir "zalim" olarak niteleyerek seçim kampanyası sırasında yaptığı uyarıların doğru çıktığını söyledi.

"MUHTEMELEN"
Harris, Beyaz Saray için bir kez daha aday olma ihtimalini gündeme getirerek büyük yeğenlerinin "kendi yaşamları içinde kesinlikle" bir kadın başkan göreceklerini söyledi.

Bunun kendisi olup olmayacağı sorulduğunda ise "muhtemelen" yanıtını vererek yeniden yarışa girmeyi değerlendirdiğini doğruladı.

Harris henüz bir karar vermediğini ancak siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu vurguladı:

"Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu."
