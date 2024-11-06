Kamala Harris'ten Trump'a tebrik telefonu

ABD'de başkanlık seçiminde sonuç netleşti, Demokrat aday Kamala Harris yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti.



CNN'e açıklama yapan Harris'in yardımcılarından biri, mevcut Başkan Yardımcısı'nın rakibi Trump'la telefon görüşmesi yaptığını belirtti.



Harris'in yardımcısı, "Harris, seçilmiş başkan Trump'ı arayarak 2024 başkanlık seçimini kazanması dolayısıyla tebrik etti. Kendisi görüşmede, barışçıl bir yetki devir sürecinin ve tüm Amerikalıların başkanı olmasının önemini dile getirdi" ifadelerini kullandı.



Böylece seçim mağlubiyetini resmen kabul eden Harris'in bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) seçim sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor.



Seçimde 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.